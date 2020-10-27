Кемерово, , 08:17 — REGNUM Муниципалитеты Кемеровской области пересмотрели расходы на празднование Нового года, благодаря чему им удалось сэкономить 50,3 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, эти деньги направят на поддержку системы здравоохранения.

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Отмечается, что ранее предложение по пересмотру расходов выдвинул губернатор Сергей Цивилев. В итоге, по его словам, в бюджете каждого района выявлены статьи расходов, которые можно сократить.

«По территориям экономия составляет от десятков тысяч до миллионов рублей. Теперь эти средства могут использоваться там, где они сейчас нужнее всего, — для поддержки нашей системы здравоохранения», — отметил руководитель региона.

В частности, под нож пошли траты на новогоднюю иллюминацию, ледяные и снежные фигуры, покупку новых искусственных елок. В правительстве добавили, что экономия не затронула социальные обязательства области, в числе которых подарки для детей и ветеранов.