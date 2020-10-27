Кустанай, Казахстан, , 08:13 — REGNUM Управление образования Кустанайской области Казахстана отменило занятия в школах Кустаная, сообщили 27 октября в пресс-службе ведомства.

Занятия первой смены отменены из-за метели и гололеда. Если дети пришли в школу, то их запретили отправлять домой без родителей. Сообщение появилось за десять минут до начала занятий.

Отметим, 27 октября в Кустанайской области объявили штормовое предупреждение. Утром и днем в регионе ожидается сильный снег, туман, гололед и метель.