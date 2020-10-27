Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 200 из них зарегистрированы в столице республики Улан-Удэ.

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«Из 212 новых случаев COVID-19: 125 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков», — отметили в штабе.

Остальные инфицированные входили в контактный круг с ранее выявленными носителями. Таким образом, общее число выявленных случаев в регионе достигло 10 679. Из них у настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 7425 человек. В стационарах остаются 1787 больных. Ещё 1326 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

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