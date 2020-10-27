Хабаровск, , 07:48 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлен 181 положительный тест на коронавирус (днём ранее — 179), выздоровели четыре пациента, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 27 октября в регионе зарегистрировано 15 220 носителей коронавируса, лечение получают 4080 человек, выздоровели 11 014 пациентов, не справились с лечением 126 жителей региона.

Добровольцы Хабаровского края присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Благодаря волонтёрам было принято и отработано более 15 тыс. обращений от нуждающихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за минувшие сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусом (179 накануне), скончался один пациент. Суточные показатели сравнялись с Хабаровским краем.