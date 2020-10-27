Улан-Удэ, , 07:47 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 10 679. Об этом утром 27 октября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что из новых случаев инфицирования, 200 было зарегистрировано в столице Улан-Удэ, где общее число случаев достигло 7056 (66% от общего числа по региону).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7425 (+99) человек. Проходят лечение в стационарах республики 1787 больных. На амбулаторном лечении находятся 1326 пациентов.

За сутки в Бурятии скончались семь пациентов с COVID-19 (всего умерли 134 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Возраст умерших — 59, 63, 63, 69, 79, 79, 80 и 89 лет.

В реанимации остаётся 71 пациент в тяжёлом состоянии. В том числе 40 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 86,9% — из 2328 оборудованных коек заняты 2025.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошлые сутки было выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем за весь период эпидемии.

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