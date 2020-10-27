Нюрнберг, Германия, , 07:37 — REGNUM Рождественский базар «Кристкиндлесмаркт», который проходит каждый год в немецком городе Нюрнберг, решили отменить городские власти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщается на сайте руководства Нюрнберга.

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В заявлении отмечается, что в течение семи дней в городе выявили 100 случаев заражения на 100 тысяч жителей, при том, что предельный показатель составляет 50 случаев на 100 тысяч человек. Базар должен был начать работу с 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября исполнительный комитет немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую представляет канцлер Германии Ангела Меркель, решил отложить общепартийный съезд из-за распространения коронавируса в стране.

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