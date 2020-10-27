Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В Свердловской области провели с начала пандемии COVID-19 уже 2 014 720 исследований проб на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Всего за это время тестирование прошли 1 899 806 человек. У них были показания для тестирования.

По данным на 26 октября 2020 года, за минувшие сутки врачи провели 22 129 исследований (для сравнения: 25 октября сообщалось о 19 304 тестах). Обследованы 20 985 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 739 смертей от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подтвердили ещё четыре смерти от COVID-19