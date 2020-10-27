Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Екатеринбурге определили четыре симптома COVID-19, при которых пациенту необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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У пациента может быть температура 38,5 градуса по Цельсию в течение трёх дней, сопровождающееся «высокой температурой» обострение хронического заболевания, одышка чаще 22−23 раз в минуту, а также повышенная температура и нарушение дыхание у пациентов 65+.

Не стоит вызывать скорую при любых признаках вирусной инфекции, уточнили в горздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 34 782 случая заражения коронавирусом.

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