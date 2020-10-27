Оренбург, , 07:02 — REGNUM В Оренбургской области завершён региональный этап проекта «Сильные идеи для нового времени». На крауд-платформу Агентства стратегических инициатив поступило более 280 идей, касающихся улучшению качества жизни в регионе.

Больше всего их представлено в направлениях «Новые компетенции», «Современная экономика» и «Новая социальная стратегия». По итогам рассмотрения заявок специальная экспертная группа решила направить в комиссию регионального этапа по самых актуальных и перспективных идеи в каждой из семи номинаций.

А затем авторы представили свои проекты перед комиссией, которую возглавила и.о. вице-губернатора — зампред правительства региона Натальей Левинсон.

В целом региональный этап объединил больше тысячи человек. Как отмечает Левинсон, Оренбуржье снова показало себя как территория активных, талантливых людей. Она подчеркнула, что всего за две недели почти 300 жителей региона разместили на платформе свои проекты. 16 вошло в топ-1000. Какие-то из них уже на стадии реализации, какие-то ещё требуют «упаковки» и доосмысления. «Но, однозначно, все заслуживают внимания и будут взяты под реализацию органами власти и различными институтами развития», — отметила чиновница.