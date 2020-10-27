Тюмень, , 06:59 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд прекратил уголовное преследование обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого, сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании установлено, что 11 августа 2020 года на улице Федюнинского в Тюмени водитель автомобиля «Вольво», находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на препятствие. Легковой автомобиль откинуло ударом на грузовой «КамАЗ». В итоге пассажир «Вольво» скончался на месте, а водитель получил травмы.

В смертельной аварии обвинялся водитель, который не дожил до суда.