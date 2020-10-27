Новосибирск, , 06:58 — REGNUM В Новосибирской области пытаются решить проблему нехватки лекарств. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор Андрей Травников 26 октября в ходе оперативного совещания рассмотрел вопросы организации поставок необходимых медикаментов.

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22 октября состоялось совещание с крупным оптово-фармацевтическим поставщиком. С 23 октября возобновился контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 рекомендованных для лечения COVID-19 наименований началась поставка 330. Ещё 70 наименований обещают поставить в аптечную сеть региона на этой неделе.

Также в Новосибирской области усилят меры по предотвращению безрецептурного отпуска лекарств. Это делается для обеспечения нуждающихся жителей медикаментами.

Что касается лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определён, совместно с Минпромторгом РФ предпринимаются меры по их скорейшему поступлению в аптечную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возник дефицит антибиотиков.

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