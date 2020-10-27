Пермь, , 06:51 — REGNUM Десять идей из Пермского края вошли ТОП-1000 форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лонг-лист сформировали Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, которые являются организаторами данного мероприятия. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что всего от Пермского края было представлено 116 проектов. Это разработки в социальной и технологической стратегиях, в молодёжной политике, городском развитии, современной экономики, а также идеи для бизнеса.

Глава проектов «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Борис Соловьев отмечает, что для всех предложенных проектов предусмотрены меры поддержки. Среди них рекламная, коммуникационная, экспертная, административная и другие. А для тех, кто попал в ТОП-1000, будут персональные рекомендательные письма от организаторов, а также приоритеты при бронировании пространства в «Точках кипения».

Несколько проектов получат поддержку и на уровне Прикамья. Такое поручение уже дал губернатор Махонин.