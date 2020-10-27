Владивосток, , 06:52 — REGNUM Аукцион по продаже арестованного имущества осужденного бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, назначенный на 23 октября, не состоялся — заявку подал лишь один участник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», на аукцион было выставлено недвижимое имущество экс-мэра: дом и земельный участок во Владивостоке.

Росимущество, чтобы взыскать по решению суда с Игоря Пушкарёва 500 млн рублей штрафа и более 75 млн рублей, полученных в качестве взятки, выставило в сентябре на аукцион дом площадью 494,2 кв. метра и участок в 600 кв. метров. Имущество было оценено в 55 млн 467 тыс. рублей.

К назначенным торгам заявка поступила лишь от АО «Универсальная лизинговая компания» (Московская область, Люберцы).

Но, исходя из правил проведения аукциона, заявок на участие в торгах должно поступить не менее двух. Поэтому аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный к 15 годам колонии за коррупцию Игорь Пушкарёв выплатил в бюджет более миллиарда рублей. Пушкарёв был мэром Владивостока с мая 2008 года по ноябрь 2017 года.