Челябинск, , 06:41 — REGNUM От Челябинской области на конкурс Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов поступило 115 идей. Региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени» прошла на днях.

Участие в ней приняли авторы самых актуальных и интересных идей, представители исполнительной власти, бизнес-сообщества, эксперты и участники федеральной и региональной сетей данного Агентства. Эксперты оценили представленные идеи и высказали свои предложения и замечания.

Всего на крауд-платформу форума под названием «Сильные идеи для нового времени» пришло примерно 15 тыс. идей. Заявки из Челябинской области есть в каждом из семи направлений. В направлении «новые идеи для бизнеса» их 25, «новая социальная стратегия» — 13, «новая молодёжная повестка» — 6, «новая технологическая стратегия» — 13, «современная экономика» — 15, «новое городское развитие» — 23, а «новые компетенции» — 20.

Замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук отмечает, что это событие знаковое и важное для всех, кому не безразоична ситуация с инвестиционным климатом и экономикой Челябинской области. Подобные мероприятия помогают власти понять, как объединять усилия инициативных граждан, бизнес-сообщества и органов власти для реализации самых успешных региональных идей, ориентированных «на повышение качества жизни граждан».