Благовещенск, , 06:40 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 108), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Темп прироста за последние сутки — 1,9%», — уточнили в ведомстве.

Из вновь выявленных носителей коронавируса 67 человек болеют ОРВИ, 27 — пневмонией, 18 жителей области переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 5 983 случая инфицирования коронавирусом. Всего в регионе провели более 381 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, обновлённые методические рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции выпустило 26 октября Министерство здравоохранения России. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.