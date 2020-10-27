Омск, , 06:36 — REGNUM С 26 октября в Омской области распоряжением главного управления лесного хозяйства региона официально закрыт пожароопасный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В Омской области установился первый (самый низкий) класс пожарной опасности по условиям погоды. Осадки (дождь и снег), повышенная влажность и низкие температуры воздуха не дают огню распространиться в лесах.

Напомним, в Омской области в 2020 году лесные пожары начались с 11 апреля. За это время в регионе ликвидировали 542 пожара на территории лесфонда общей площадь 16,7 тыс. га, что значительно превышает прошлогодние показатели. Преимущественно возгорания возникали по вине людей. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечено 240 лиц на 1,1 млн рублей. Возбуждено 39 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай распоряжением регионального правительства отменено действие особого противопожарного режима.

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