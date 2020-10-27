Богота, , 06:19 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9167 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 1 025 052. Также за 26 октября в стране скончались 194 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Колумбии достигло 30 348. Отмечается, что уже с болезнью в стране справились 924 044 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Колумбии количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 1 млн. К тому времени в республике провели более 4,5 млн тестов на выявление новой инфекции.

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