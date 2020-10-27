Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом 27 октября сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие было зафиксировано во вторник, 27 октября, в 13:53 по местному времени (04:53 мск). Координаты эпицентра: 52.90 северной широты, 163.71 восточной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Пострадавших в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано сейсмологами 27 октября в центральных районах Ирана.

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