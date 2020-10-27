Анадырь, , 06:03 — REGNUM Департамент здравоохранения Чукотки обратился в Минздрав РФ с просьбой в первую очередь выделить вакцину от COVID-19 северным регионам. В частности, для округа необходимо минимум 500 доз препарата «Спутник V».

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Просьба приоритета связана с доставкой вакцины в населённые пункты Чукотки, это займёт определенное время, пишет ИА «Чукотка».

В первую очередь вакцинируют медработников, учителей, воспитателей детских садов и силовиков.

На данный момент прививку получили 44 медработника. Вторую партию вакцины ждут на Чукотке к декабрю.

На 27 октября коронавирус диагностирован у 233 жителей Чукотки, 209 человек выздоровели, трое умерли. На обязательной самоизоляции находятся 508 человек, проведено 41 640 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунная система каждого человека индивидуальна и может по-разному реагировать на введение антигенов, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».