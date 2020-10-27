Магадан, Магаданская область, , 05:42 — REGNUM В Магаданской области за сутки выдано 50 положительных тестов на коронавирус, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 27 октября с начала пандемии проведено 86 482 теста, зарегистрировано 4265 носителей коронавируса, выздоровел 3031 пациент, не справились с болезнью 38 колымчан.

Магаданская область продолжает оставаться в лидерах по числу выявленных ковидных пациентов на 100 тыс. населения на Дальнем Востоке с показателем — 2 826,1.

На втором месте — Камчатка — 1 751,9 случаев на 100 тыс. населения, Сахалин — 1 505,6 и меньше всего выявлено на Чукотке — 465,9, в Амурской области — 747,8 случаев, в Приморье — 752,4.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 октября в Приморском крае зарегистрировано 14 613 носителей коронавируса, выздоровели 11 938 приморцев (+109 за сутки), с начала эпидемии скончались 146 пациентов.

В медучреждения Приморья на помощь врачам пришли 62 ординатора медуниверситета и 70 студентов медицинских колледжей. Поликлиники теперь работают без выходных.