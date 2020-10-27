Любляна, , 05:30 — REGNUM Перемещение жителей по Словении с 27 октября решило ограничить правительство страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает телеканал RTV Slovenija.

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Ограничения, которые будут действовать по меньшей мере семь дней, касаются всех муниципалитетов республики. Согласно распоряжению, гражданам запрещено передвигаться между регионами, за исключением ряда экстренных случаев.

Кроме того, по всей территории Словении с 21:00 до 6:00 начнет действовать комендантский час. Также запрещены все собрания более шести человек, в том числе свадьбы или религиозные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что глава МИД Словении Анже Логар заразился новым коронавирусом.

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