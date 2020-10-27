Гонконг, Китай, , 05:16 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 5303 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 105 оказались смертельными.

В САР Макао ситуация не меняется уже несколько месяцев, из 46 заболевших, все 46 выздоровели. На Тайване за все время выявлено 550 случаев заболевания, включая семь смертельных. Из больниц выписано 502 пациента.

На материковой части страны с начала эпидемии зафиксировано 85 826 случаев заболевания, из которых 80 928 пациентов выздоровели, 4634 скончались, еще 264 продолжают получать медицинскую помощь.