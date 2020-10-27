Владивосток, , 05:11 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусом (179 накануне), скончался один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 27 октября в крае зарегистрировано 14 613 носителей коронавируса, выздоровели 11 938 приморцев (+109 за сутки), с начала эпидемии скончались 146 пациентов.

В медучреждения Приморья на помощь врачам пришли 62 ординатора медуниверситета и 70 студентов медицинских колледжей.

По информации минздрава региона, в связи с увеличившимся числом заражённых коронавирусной инфекцией и соответственно контактных лиц, взрослая поликлиническая служба изменила режим работы учреждений.

Теперь поликлиники Владивостока работают в будни с 8:00 до 20:00, в выходные — с 8:00 до 18:00. По такому же режиму работают выездные бригады по вызовам пациентов. В день на одну поликлинику приходится до 400 выездов на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ утвердил обновленные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».