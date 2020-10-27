Пекин, , 05:06 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 50 новых бессимптомных случаев заражения COVID-19 было выявлено в стране за прошедшие сутки. Из них 24 человека прибыли в страну из-за ее пределов. Еще 16 «импортных» случаев заболевания было зафиксировано в стране за тот же день.

Ни одного нового случая подозрения на инфекцию или случая гибели от нее зафиксировано в стране также не было. Из больниц страны было выписано 17 переболевших COVID-19 пациентов.

Общее число заболевших в Китае достигло 85 826 с начала эпидемии, из которых 80 928 человек было выписано из больниц по выздоровлении, 4634 скончалось, еще 264 продолжают получать медицинскую помощь.