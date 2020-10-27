Москва, , 05:04 — REGNUM Заболевание COVID-19 перенесла телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сообщила в эфире своей программы «Док-ток» на Первом канале.

При этом впервые она проводила программу в дистанционном режиме из своего дома, поскольку еще не может работать из студии.

Телеведущая также рассказала, что в период болезни страдала от повышенной температуры и кашля. Она добавила, что в конце лета COVID-19 переболел ее сын Платон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канала Mash распространил информацию о том, что 11 октября у Ксении Собчак выявили заражение новым коронавирусом.

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