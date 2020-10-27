Пекин, , 04:59 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 17 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 264 пациента продолжаю получать медицинскую помощь в больницах Китая, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 85 826 человек, из которых 4634 человека скончались от опасной инфекции. Из больниц выписано 80 928 человек.

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 16 новых «импортных» случаев опасной инфекции. Погибших нет.