Пекин, , 04:56 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 16 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» заболевших в стране достигло 3264 человек с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа новых случаев, по три пришлось на Шанхай и Шэньси, по два — на Хэбэй и Сычуань, а также по одному на Пекин, Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян, Фуцзянь, Шаньдун и Гуандун.

Среди всех прибывших из-за рубежа заболевших за все время эпидемии, 3009 пациентов были выписаны из больниц, еще 255 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей среди этой группы больных в Китае не зафиксировано.