Оттава, , 04:44 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 2531 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Канады достигло 220 213. С начала пандемии в стране выздоровели 184,3 тыс. пациентов, еще 9973 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Канаде выявили 2360 зараженных новым коронавирусом. На тот момент это являлось рекордом по числу ежесуточно выявленных пациентов. Ранее глава канадского правительства Джастин Трюдо объявил о выделении 214 млн канадских долларов на разработку вакцины против коронавирусной инфекции.

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