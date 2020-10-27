Петропавловск-Камчатский, , 03:56 — REGNUM На Камчатке многодетные семьи, воспитывающие трёх и более детей, смогут обменять положенные им бесплатные земельные участки на деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Меры поддержки семьи для галочки в ДФО: 10 рублей на питание школьника

Законопроект о поддержке многодетных семей внесён на рассмотрение в Законодательное собрание края. Документ упрощает процедуру оформления земельного участка, а также предусматривает возможность получения денежной компенсации.

«Если такие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, они могут обменять земельный участок на денежную выплату», — уточнил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи помимо перечня федеральных льгот на Камчатке получают 200 рублей на каждого ребёнка, обучающегося в школе, сузе или вузе, компенсации на оплату проезда в общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения. На дополнительное лекарственное обеспечение детям из многодетных семей в возрасте до шести лет ежемесячно выплачивается 100 рублей. Родителям из многодетной семьи каждому на дополнительное лекарственное обеспечение выплачивается 400 рублей. Многодетные родители, которые уже вышли на пенсию, могут получить компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов в сумме до 30 тыс. рублей.