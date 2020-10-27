Буэнос-Айрес, , 03:47 — REGNUM Еще 11 712 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Аргентине за последние сутки, а с начала пандемии их количество достигло 1 102 301. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 406 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Аргентине подтверждена смерть 29 301 пациента, связанная с этим заболеванием. Еще 909 586 человек излечились от коронавирусной инфекции и выписаны из медучреждений.

Аргентинские лаборатории провели в стране в общей сложности 2 850 102 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября власти Аргентины продлили карантинные ограничения из-за угрозы распространения SARS-CoV-2.

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