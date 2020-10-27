Валлетта, , 03:30 — REGNUM На Мальте ввели новые ограничения из-за вероятности возникновения второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мальтийского правительства.

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В частности, в стране решили закрыть бары. Закусочным и уличным общепитам разрешат обслуживать клиентов, однако продажа алкогольных напитков будет запрещена. Также на Мальте ограничили допустимое число людей для собрания на улицах до шести человек. Кроме того, в стране увеличили штрафы за нарушение социальной дистанции до 200 евро.

По последним данным, на Мальте с начала пандемии подтвердили 5578 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 53 человек. В настоящее время на Мальте числится 1895 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.