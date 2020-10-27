Красноярск, , 02:40 — REGNUM Во вторник, 27 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было +3 °C. Небольшой дождь.

Ночью с 27 на 28 октября ожидается +3 °C. Без осадков.

Скорость южного ветра 4−9 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 28 октября, в Красноярске до +9 °C днём и до —1 °C ночью.

В четверг, 29 октября, в Красноярске ожидается до +2 °C днём. Ночью — до —6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится гололедица.