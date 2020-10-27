Мехико, , 02:21 — REGNUM Приближающийся к мексиканскому побережью (штат Кинтана-Роо) тропический шторм «Сета» усилился до урагана первой категории. Об этом 26 октября сообщает Национальная метеорологическая служба Мексики.

По её данным, в настоящее время циклон перемещается в северо-западном направлении со скоростью 4,7 м/с. В его пределах скорость ветра достигает 36,1 м/с, а на порывах — 43 м/с.

По прогнозам метеорологов, уже вечером 26 октября «Сета» обрушится на полуостров Юкатан. Волны на побережье при этом могут достигать высоты семь метров, пройдут сильные дожди.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин объявил на севере региона максимальный (красный) уровень тревоги. В некоторых районах была проведена эвакуация.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за урагана «Дельта» в прибрежных районах штатов Луизиана и Техас (США) произошли массовые отключения подачи электроэнергии.

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