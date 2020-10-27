Ла-Пас, , 02:15 — REGNUM Разведением рыбы, сельским хозяйством и профсоюзной деятельностью планирует заниматься бывший президент Боливии Эво Моралес после возвращения на родину. Об этом он рассказал в интервью агентству France-Presse.

По его словам, он больше не намерен занимать государственные должности, в том числе и в качестве советника нового президента страны Луиса Арсе. При этом Моралес отметил, что будет со своей командой поддерживать избранного главу государства.

Экс-президент добавил, что его пригласили на инаугурацию Арсе, назначенную на 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября суд Боливии отменил ордер на арест Моралеса по обвинению в терроризме и указал на нарушение основополагающих прав в рамках уголовного преследования бывшего президента.

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