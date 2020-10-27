Шанхай, Китай, , 01:59 — REGNUM В общей сложности 114 партий экспонатов на сумму $7,51 млн прошло таможенную очистку 20 октября и уже готовы к демонстрации в рамках Третьего Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), сообщает агентство Синьхуа.

Экспонаты включают в себя широкий спектр продукции от крупных станков с числовым программным управлением до домашних украшений, включая хрустальные винные наборы. Таможня Шанхая представила всем участникам выставки в этом году удобные услуги на фоне борьбы с пандемией.

В частности, создано 43 специальных коридора и 79 специальных стоек во всех ключевых портах Шанхая. Кроме того, была принята на вооружение безбумажная таможенная очистка, которая позволит экспонатам быстрее проходить все необходимые процедуры.

Напомним, третья выставка CIIE пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Первая выставка прошла в ноябре 2018 года и обрела широкую международную популярность.