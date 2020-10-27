Тбилиси, , 01:59 — REGNUM Террористическим актом является захват банка в грузинском городе Зугдиди, который произошел 21 октября. Об этом 26 октября сообщил представитель МВД Грузии в ходе брифинга.

По его словам, в уголовном деле, которое ведет следствие, рассматриваются три статьи уголовного кодекса республики: незаконное ношение оружия, совершение теракта и захват заложников в террористических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября неизвестный совершил налет на отделение Банка Грузии в Зугдиди и захватил около 43 заложников, потребовав за них выкуп в размере $500 тыс. Преступник получил деньги и скрылся на полицейском автомобиле, взяв с собой двоих заложников, которые позднее были освобождены.

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