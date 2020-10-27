Тегеран, , 08:52 — REGNUM 25 октября генеральный директор Башмакской таможенной службы заявил, что иранцы вновь могут осуществлять поездки в Иракский Курдистан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 октября.

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Фарид Хак-Панах рассказал журналистам Mehr News, что, по словам директора по пограничным вопросам и на основе руководящих указаний министерства региональных дел Иракского Курдистана, иранцы могут въехать на его территорию с официальным паспортом (со сроком действия не менее шести месяцев) через три района в Мариване, Хаджи Имране и Парвиз Хане.

«По прибытии они проходят тестирование на COVID-19 в иракском медицинском подразделении, и если результат отрицательный, им разрешается въехать в данный район», — заявил он.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на тип и количество перевозимых ими товаров, поскольку согласно полученным данным, таможенники будут препятствовать провозу таких товаров, как мука, хлеб, рис, масло, сахар, мясо (красное и белое) даже в небольших количествах.