Бразилиа, , 01:17 — REGNUM С начала пандемии в Бразилии выявили уже 5 409 854 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем 4 865 930 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также в Бразилии зарегистрировали 157 397 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

За сутки в республике от этого заболевания умерли 263 человека. Еще за указанный промежуток времени в стране выявили 15 726 новых фактов инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября, по информации ВОЗ, во всем мире количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 42 745 212, включая зафиксированные за последние 24 часа — 233 026 носителя.

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