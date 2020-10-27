Мапуту, , 00:57 — REGNUM Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

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«У меня не было симптомов, а 25 октября я получил отрицательны результат теста на коронавирусную инфекцию. Мне повезло, но многим моим соотечественникам — нет. Многих госпитализировали, а еще некоторые не смогли справиться с болезнью», — приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что глава минздрава Мозамбика уже вернулся к работе. Он отметил, что время, проведенное на самоизоляции, позволило осознать многие вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, о заболевании коронавирусной инфекцией главы минздрава Мозамбика Арминдо Тиаго стало известно 14 октября. К тому моменту в стране выявили уже более 10 тыс. зараженных SARS-Cov-2.

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