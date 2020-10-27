Москва, , 09:24 — REGNUM Решение Министерства промышленности и торговли временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Как можно было во время пандемии, когда людям нужны лекарства, менять их маркировку. В итоге, в аптеках произошел дефицит лекарств, людям нечем лечиться. Ну почему у нас в стране такие руководители?», — возмущается Алина.

Часть пользователей поделилась информацией о состоянии производства лекарственных средств в России. По их видению, многие заводы попросту простаивают в ожидании маркировок, что, в свою очередь, создаёт дефицит лекарств в аптеках страны.

«У нас из-за этих маркировок завод стоит, так как продаж нету. QR коды обязали делать, а как их будут считывать, не подумали. Все, что было без кодов, продали, а с кодами целые склады стоят», — написал Стас Е.

Некоторые комментаторы упрекнули власти России в том, что подобное решение с их стороны пришлось ждать слишком долго. По их видению, это надо было делать раньше, до того, как в аптеках образовался дефицит лекарств.

«Пока лекарств полный дефицит, только тогда родили и временно сняли маркировку. Раньше нельзя было это сделать? В аптеках нет антибиотиков и простых и ампульных, лидокаина, воды для инъекций. Ситуация очень напряжённая. Чем лечится, а спросить надо Минпромторг», — считает Кирилл В.

Но нашлись и те, кто похвалил Минпромторг за их решение. Таким образом, уверены люди, население сможет оперативно получить необходимые лекарственные препараты в обход бюрократической системы, которая замедляет процесс доставки товаров до пунктов продажи.

«Эта мера нужна, чтобы уменьшить бюрократию. Согласитесь, что сейчас спрос на лекарства повышен и любое промедление может дорого обойтись. Мы видим, что власти приняли очень тонкое и взвешенное решение в пользу народа. В последнее время чаще замечаю, что о нас думают и это приятно. Мол, нужны вам срочно лекарства — мы упростим процедуру доведения их до полок в аптеках. Именно в таком тонком реагировании заключается работа власти и они с ней замечательно справляются», — поделился мнением Владислав Б.

Напомним, 24 октября стало известно, что Министерство промышленности и торговли приняло решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах.