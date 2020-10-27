Москва, , 09:16 — REGNUM Заявление представителя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой о том, что переболевшие коронавирусом дети могут получить низкую способность производить потомство у следующих поколений, вызвало критические комментарии со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Откуда такие данные? Кошмарят людей меньше года, а уже определили, как скажется в будущем. В настоящем разберитесь! Ни диагнозов правильных, ни лечения! Только страшилки. Уже пора остановиться», — поделилась мнением Юлия.

Часть граждан заявила, что слышала уже подобные предупреждения в отношении и других заболеваний. Люди считают, что подобные заявления не делают коронавирус более уникальным и опасным заболеванием по сравнению с рядом другим.

«Я это слышу от медиков лет 15, причем в отношении, как противовирусных прививок, так и противовирусных препаратов. Не исключено, что и любая, тяжело протекающая вирусная инфекция, дает подобные осложнения, впрочем, как и другие — список внушительный», — пишет пользователь Рэймонд Чоу.

Многие упрекнули представителя комитета в том, что она попусту запугивает людей. Граждане отметили, что повышенный стресс у населения способен усугубить распространение новой коронавирусной инфекции и помещать её лечению.

«Это не наука, где причинно-следственные связи. Только мнение, без научного реального подтверждения. Стыдно должно быть … так пугать. А страх и есть причина заболеваний. Сам изобретатель ПЦР тестов заявил и написал в инструкции о бесполезности ПЦР в определении какой-либо инфекции при стрессе», — считает Вячеслав И.

Отдельные комментаторы призвали остановить плодить десятки мнений о том, какой коронавирус страшный и пугать этим население России. Граждане считают, что эксперты должны уже прийти к какому-нибудь единому мнению и быть более аккуратными в высказываниях.

«Есть тысячи умозаключений по поводу последствий. И ни одного вразумительного решения по поводу предупреждения и реального лечения. Точного и конкретного. Где вы все были в декабре-январе? Неужели ничего не знали? И более того, почему у государства не оказалось стратегии на случай возникновения чего-либо подобного? Не кажется ли вам, что нужно прекратить эти «гадания» десятков противоречащих друг другу умников, лишь запутывающих и пугающих всех вокруг?», — задаётся вопросом Юрий.

Напомним, 26 октября представитель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила о том, что переболевшие коронавирусом дети могут получить низкую способность производить потомство у следующих поколений.