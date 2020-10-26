Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Таких взносов, как прежде, ВОЗ от США не дождётся, сообщил 26 октября журналистам американский президент Дональд Трамп.

Доллар Images Money

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По его словам, Китай платил в ВОЗ $39 млн, а США — $500 млн ежегодно, пока не вышли из организации.

Трамп «Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернёмся, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США вышли из ВОЗ вскоре после объявления этой организацией пандемии коронавируса.

Скандал с выходом США сопровождался обвинениями Вашингтоном в адрес ВОЗ, что она потворствует Китаю, который «всех заразил» коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае назвали эгоизмом решение США разорвать отношения с ВОЗ