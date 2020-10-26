Лондон, , 23:04 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом составило в Британии почти 900 тыс, сообщает 26 октября пресс-служба правительства страны.

По данным британского кабмина, количество выявленных фактов заражения превысило 894 тыс.

После того как в Британии число выявленных случаев заражения за истекшие сутки увеличилось на 20 890, оно достигло 894 690.

Число смертей пациентов с диагнозом COVID-19 составило в Британии 44 998 человек.

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