Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 6503. Об этом сообщили вечером 26 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 401 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 5224 случая — за последние сутки, излечились более 293 тысяч пациентов.