Москва, , 08:48 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 26 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«А где ваши мозги были, господа бояре, когда вы под видом оптимизации, уничтожали доступную простым гражданам медицину и, одновременно, повысили пенсионный возраст?», — обращается Василий К.

Часть граждан оказалась уверена, что причины тяжёлой ситуации кроется в том, что власти не готовы обеспечить население средствами защиты на безвозмездной основе. Имеется в виду, что гражданам приходится самим подумать себе медицинские маски и перчатки, вместо того, чтобы получать их бесплатно.

«Сегодня наблюдал на Павелецком в Москве при входе в метро продают перчатки одноразовые 20 руб, полно возмущенных лиц кто то скандалит, но в основном все покупают чтоб не тратить время так как на работу бегут. Что же получается, магазины предоставляют маски и перчатки, а метрополитен не в состоянии это сделать? Или нет желания? Но желание наживы присутствует в полном объеме. И не какие постановления им не указ», — считает Сергей В.

Другие указали на то, что в регионах крайне тяжело получить необходимые услуги, связанные с выявлением коронавируса. Граждане утверждают, что врачи предлагают единственный платный вариант, с помощью которого человек может выяснить, есть ли у него COVID-19 или нет.

«Пермь. Вызываю врача, при наличии всех признаков коронавируса бесплатные Тесты ПЦР не делают!!! Не нравится диагноз ОРВИ — иди делай платно мазок за 2500. Иду делаю. Результат положительный. А сейчас еще запретили в платных клиниках делать КТ без направления врача! А тебе его не дадут, если ты еще сам нормально дышишь», — поделилась Вера Р.

Некоторые предались сарказму и предположили, что тяжёлая ситуация с коронавирусом сложилась по вине людей, которые не хотят покупать маски.

«Достаточно тяжёлая ситуация сложилась так как нет ожидаемого пополнения бюджета с штрафов, с продажи масок и перчаток. Усугубляет ситуацию движение антимасочников, ссылающихся на какие-то законы», — написал Марат М.

Напомним, 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса в России достаточно тяжелая.