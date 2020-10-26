Ижевск, , 22:32 — REGNUM В Удмуртии состоялось открытие «Дома научной коллаборации имени В.И. Вернадского». Центр дополнительного образования начал работу на базе Удмуртского государственного университета в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства республики.

Воспитанниками нового центра станут учащиеся с 5 по 11 класс. Они смогут посещать образовательные программы по направлениям: «Беспилотные летательные аппараты в геоинформационных системах», «Основы мехатроники», «Реверсивный инжиниринг», «Управление цифровыми системами», «Молекулярная биология и системная физиология», «Основы биохимии».

Аудитории центра оборудованы уникальными резерными и токарными станками с ЧПУ, станками лазерной резки, беспилотными летательными аппаратами, стерео и цифровыми микроскопами, современным планшетным спектрофотометром и другой аппаратурой.

По словам главы минобразования Удмуртии Светланы Болотниковой, всего в центре можно пройти обучение по 40 направлениям, каждая программа рассчитана на 72 часа. Уже сейчас в центре занимаются 400 детей на бесплатной основе.

«Удмуртия стала одним из 30 регионов, которые получили федеральное финансирование и реализовали этот проект. Также вуз направил свои средства на ремонт и подготовку аудиторий. Федеральные средства в размере более 10 млн рублей направили на закупку супер современного оборудования», — отметила премьер-министр Анастасия Муталенко. Она добавила, что это единственный у регионе центр допобразования, который организован на базе вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлой осенью в Удмуртии в рамках образовательного проекта «Кадры для АПК — со школьной скамьи» в школах республики открылось четыре агрокласса. Программа направлена на углубленное изучение агропредметов: сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринария, садоводство, эксплуатацию сельхозмашин, животноводство, растениеводство, сельский быт выдающихся людей села.

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