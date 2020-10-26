Скопье, , 22:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 26 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 737 образцов было выявлено 247 носителей коронавируса. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 15 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 27 199 случаев заражения, 934 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 7317 человек. 18 948 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек и всего за неделю поднялась до нового антирекорда.

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Глава клиники инфекционных заболеваний в СкопьеМилена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.