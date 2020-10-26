Подгорица, , 22:05 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что на 26 октября наличие коронавируса подтверждено у 97 учеников и 92 учителей начальных и средних школ, которые по этой причине не посещают занятия.

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«Согласно данным, которые мы получили сегодня утром от министерства образования, в общей сложности 97 детей отсутствовали из-за наличия нового коронавируса, а число отсутствующих учителей составляет 92. Также зарегистрированы 558 учеников и 89 учителей, которые контактировали в самоизоляции», — отмечается в сообщении.