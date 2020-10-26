Тирана, , 22:16 — REGNUM В понедельник, 26 октября, в результате обследования 1304 образцов в Албании было выявлено ещё 288 случаев заражения коронавирусом. 51 пациент был признан излечившимся.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 19 445 случаев заражения коронавирусом. 10 705 человек уже излечились от COVID-19. 469 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 8 260 человек, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 280 пациентов.

Ряд источников СМИ отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

Читайте также: В Албании скончался 21-летний юноша с COVID-19

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Албании в США заразилась коронавирусом