Женева, Швейцария, , 21:58 — REGNUM Не сдаваться, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса, призвал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с журналистами.

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Комментируя состояние общества, когда люди оказались лишены возможности проводить важные встречи, дети остаются без общения со сверстниками, «усталость от COVID-19 является реальной», Гебрейесус сказал:

«Но мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться».

Глава ВОЗ отметил, что карантин всем надоел, но нужно продолжать бороться с распространением болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что на фоне пандемии «пора активизировать усилия для достижения глобального перемирия».

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