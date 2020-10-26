Женева, Швейцария, 26 октября 2020, 21:58 — REGNUM Не сдаваться, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса, призвал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с журналистами.
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Комментируя состояние общества, когда люди оказались лишены возможности проводить важные встречи, дети остаются без общения со сверстниками, «усталость от COVID-19 является реальной», Гебрейесус сказал:
Глава ВОЗ отметил, что карантин всем надоел, но нужно продолжать бороться с распространением болезни.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что на фоне пандемии «пора активизировать усилия для достижения глобального перемирия».
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